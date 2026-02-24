Павел Василенко

Марокканского футболиста Ашрафа Хакими будут судить во Франции по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщают местные СМИ. Защитник Пари Сен-Жермен и национальной сборной Марокко категорически отвергает обвинения и настаивает на своей невиновности.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, Хакими отметил, что сам факт обвинения теперь является основанием для судебного процесса, даже если подозреваемый его отрицает. По словам футболиста, все имеющиеся доказательства свидетельствуют о ложности обвинений. Он подчеркнул, что спокойно ожидает суда, который, по его мнению, позволит истине выйти наружу.

Прокуратура Нантера выдвинула официальные обвинения еще в марте 2023 года. Речь идет о заявлении 24-летней женщины, обратившейся в полицию в феврале того же года. В августе 2025-го издание Le Parisien сообщило, что в случае обвинительного приговора футболисту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сам Хакими признает только взаимные поцелуи и объятия по обоюдному согласию, отвергая любое сексуальное насилие. В обвинительном заключении прокурор отметил, что описание событий, предоставленное заявительницей, совпадает с сообщениями, которые она отправляла подруге почти в режиме реального времени.

27-летний футболист выступает за ПСЖ с лета 2021 года, завоевав с клубом ряд национальных трофеев, а также имеет богатые достижения в составе ведущих европейских команд и сборной Марокко.

Напомним, что футболистом парижского клуба является украинский защитник Илья Забарный.