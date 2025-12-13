Павел Василенко

Капитан Интера Лаутаро Мартинес рассматривает возможность перехода в Барселону, сообщает El Nacional.

По данным источника, аргентинца рассматривают как долгосрочную замену нападающему каталонского клуба Роберту Левандовскому.

Мартинес сыграл за Интер 19 матчей во всех турнирах этого сезона, забил 11 голов и отдал два результативных паса.

Действующий контракт форварда с миланским клубом действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 85 миллионов евро.