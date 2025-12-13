Звездный форвард Интера рассматривает возможность перехода в Барселону
Футболист может сменить команду
Капитан Интера Лаутаро Мартинес рассматривает возможность перехода в Барселону, сообщает El Nacional.
По данным источника, аргентинца рассматривают как долгосрочную замену нападающему каталонского клуба Роберту Левандовскому.
Мартинес сыграл за Интер 19 матчей во всех турнирах этого сезона, забил 11 голов и отдал два результативных паса.
Действующий контракт форварда с миланским клубом действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 85 миллионов евро.
