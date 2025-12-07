Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик высказался о победе каталонцев в результативной встрече чемпионата Испании против Бетиса, которая завершилась со счетом 5:3.

«Первый тайм был очень хорош, но во втором тайме мы очень устали в концовке, и у нас было много матчей, где мы не могли переломить ход игры. Хочу быть позитивно настроенным в оценке этого матча, но мы проанализируем все позже. Главное, что мы победили.

Всегда очень важно быстро забить два гола. Не всегда легко победить такую фантастическую команду, как Бетис. То, что я увидел в первом тайме, было очень позитивным. Ламин сыграл очень хорошо. Он прекрасно взаимодействовал в защите с партнерами. Ламин умный и отлично чувствует пространство. Он сыграл фантастически.

Я всегда концентрируюсь на том, что вижу на тренировках. Я был уверен в команде, поэтому и говорил о силе игроков после поражения от Челси. На тренировках я видел качество и мощь. Я верю в эту команду и в то, что вижу. Мы должны двигаться шаг за шагом и продолжать так же. Во вторник нас ждет важный матч.

Хет-трик Феррана Торреса? Уверенность очень важна для бомбардира. У Феррана она есть, и он всегда там, где ему нужно быть», — приводит слова Флика AS.