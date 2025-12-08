Сергей Разумовский

Мадридский Реал потерпел сенсационное поражение в матче 15-го тура испанской Ла Лиги, уступив на своём поле Сельте со счётом 0:2. Такой результат стал серьёзным ударом по амбициям сливочных в борьбе за чемпионство, ведь команда считалась явным фаворитом встречи. Вингер Реала Родриго Гоэс начал матч в запасе и появился на поле лишь на 54-й минуте, когда тренерский штаб пытался усилить игру в атаке и хотя бы сократить отставание. Однако бразильцу снова не удалось отметиться результативными действиями, и его безголевой серия продолжилась уже до 32 матчей подряд.

Ранее Родриго уже установил для себя и для Реала неприятный антирекорд, когда не мог забить в течение 30 матчей подряд во всех турнирах. После встречи с Сельтой этот показатель стал ещё хуже, ведь серия продолжилась ещё на два матча. В последний раз 24-летний бразильский нападающий отличился голом ещё 19 января 2025 года в матче против Лас-Пальмаса, где мадридцы одержали убедительную победу со счётом 4:1. С тех пор Родриго, несмотря на значительное количество выходов на поле, не может прервать затяжную паузу результативности, что уже вызывает немало вопросов среди болельщиков и экспертов.

Родриго присоединился к Реалу летом 2019 года, переехав в столицу Испании в статусе одного из самых перспективных молодых форвардов Бразилии. За время выступлений в мадридском клубе он провёл 287 официальных матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт 68 забитых мячей и 53 результативные передачи. Эта статистика в целом свидетельствует о его значительном вкладе в игру команды за несколько сезонов, но нынешняя затяжная безголевой серия резко контрастирует с предыдущими успехами и создаёт дополнительное давление на футболиста в каждом следующем матче.

