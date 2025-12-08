Четыре европейских клуба претендуют на подписание Лунина
Андрей Лунин попал на радары сразу нескольких клубов
около 2 часов назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Украинский вратарь ворот Реала Андрей Лунин оказался в сфере интересов ряда европейских команд, сообщает Playerswitch.
По данным источника, на голкипера претендуют Милан, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Астон Вилла, причем наибольшую активность проявляет именно клуб из Италии.
В сезоне-2025/26 Лунин провел лишь один официальный матч за мадридцев, в котором трижды позволил сопернику отличиться. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Реал из-за нового контракта Куртуа с клубом.