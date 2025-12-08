Мадридский Реал неожиданно уступил на своем поле в матче 15 тура Ла Лиги-2025/26, проиграв Сельте со счетом 0:2.

Главным триумфатором встречи стал Виллиот Сведберг. Шведский полузащитник сначала на 53-й минуте поразил ворота эффектным ударом пяткой, а уже в добавленное время хладнокровно завершил выход один на один, поставив точку в матче.

Команда Хаби Алонсо оказалась в затруднительном положении после удаления Франсиско Гарсии — двойное предупреждение оставило Реал без игрока на 64-й минуте. В концовке история повторилась: Альваро Каррерас за мгновение получил два предупреждения, оставив хозяев вдевятером.

Королевский клуб остается с 36 очками и уже отстает от Барселоны на четыре пункта, а Вильярреал с 35 баллами и матчем в запасе может обойти мадридцев.

Сельта, одержав важную победу, поднялась в верхнюю часть таблицы и расположилась на десятой строчке с 19 очками.

Ла Лига, 15-й тур

Реал Мадрид — Сельта 0:2

Голы: Сведберг, 54, 90+3