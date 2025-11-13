Футзальная сборная Украины показала пример коллегам-футболистам
Обыграв Францию на её площадке
около 16 часов назад
Национальная сборная Украины по футзалу победила Францию в товарищеском матче. Встреча в Лиможе завершилась со счетом 3:1.
Команда Александра Косенко, которая готовится к чемпионату Европы 2026 года, не позволила Франции взять реванш за бронзовый финал ЧМ-2024.
Замечательно, что спарринг наших футзалистов против Les Bleus предшествовал сегодняшнему поединку между футбольными сборными Франции и Украины в рамках квалификации ЧМ-2026.
Голами в составе Украины отличились Игорь Корсун, Владислав Первеев и Игорь Чернявский, а Александр Сухов сделал ряд суперсейвов.
Победная серия сине-желтых продолжена до 12 матчей подряд.
Товарищеский матч
Франция - Украина 1:3
Голы: Бендали, 36 – Корсун, 6 Первеев, 25, Чернявский, 34