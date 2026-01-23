Игрок сборной Украины Владислав Первеев высказался по поводу сенсационного поражения в матче стартового тура группового этапа Евро-2026 против Армении (1:2).

Я считаю, что не удалось реализовать свои голевые моменты. В целом создали их достаточно. Но это футзал, где-то не повезло, где-то вратарь выручал. Поэтому так. Причина поражения? Соперники забили на один гол больше, чем мы. Вот и всё. Нашли свои моменты, реализовали их. А мы, как я уже сказал, не смогли этого сделать сегодня. К сожалению.

От гола эмоции были незабываемые. Это мой первый такой большой турнир в составе сборной, еще и первый гол в матче. Я думаю, добавил уверенности. Очень был рад забить в этой игре.

В перерыве тренеры подчеркивали, чтобы мы были более собранными в завершающей стадии, более раскрепощенными в атаке. Не боялись, создавали моменты и старались их реализовать. Что было после второго пропущенного гола? Сразу же пошли играть с пятым полевым, пытаться спасти результат этой игры. Но не получилось.

Да, это был принципиальный матч для нас. Мы понимали, что эта победа нужна не только сборной по футзалу, но и всей стране. Но, опять же, сегодня, наверное, не наш день. Это спорт. Сегодня победить не удалось. Но Евро для нас на этом не заканчивается. У нас есть все шансы для выхода. Нам нужно побеждать в других матчах в группе. Тогда уже будет видно, — сказал Первеев в интервью «Чемпиону».