Сергей Разумовский

Универсал Урагана и сборной Украины по футзалу Илья Приходько вошел в историю чемпионатов Европы, став самым молодым игроком финальной части турнира. 18-летний украинец установил это достижение во время матча второго тура группового этапа против сборной Литвы, который завершился победой Украины со счетом 4:1.

Приходько появился на паркете, выйдя на замену с скамейки запасных, и именно этот выход зафиксировал новую возрастную отметку для Евро по футзалу. На момент дебюта в финальной части континентального первенства ему было 18 лет и 72 дня, что стало самым низким показателем за всю историю турнира.

Таким образом украинец превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал итальянцу Деннису Берто. Тот сыграл за сборную Италии 20 января 2022 года в матче против Финляндии (3:3) в возрасте 18 лет и 173 дня, а теперь первенство за самым молодым участником финальной части Евро перешло к Приходько.

Напомним, сборная Украины уже точно не выиграет группу на Евро-2026.