Сергей Разумовский

Сборная Армении одержала вторую победу подряд на групповом этапе Евро-2026, в сверхрезультативном матче обыграв сборную Чехии со счётом 5:4. Поединок оказался максимально боевым и напряжённым до финального свистка: команды устроили настоящую перестрелку, а решающими стали реализация моментов и хладнокровие в ключевые минуты. Для Армении этот успех стал важным шагом в турнирной борьбе, ведь после двух туров команда имеет идеальный показатель – 6 очков.

Такой результат Армении напрямую повлиял и на турнирные перспективы сборной Украины. Из-за того, что украинцы ранее уступили Армении в личной встрече 1:2, они уже не могут претендовать на первое место в группе по итогам группового этапа. Дело в том, что на Евро-2026 в случае равенства очков между командами главным критерием определения мест является именно результат личных встреч, а не разница мячей или общая результативность. Соответственно, даже если Украина в дальнейшем наберёт столько же очков, как и Армения, преимущество по регламенту будет на стороне армянской команды.

В то же время сборная Украины во втором туре сделала своё дело и уверенно взяла первые очки на турнире. Украинцы разгромили сборную Литвы со счётом 4:1, продемонстрировав значительно лучшее качество игры в атаке и реализацию моментов. Эта победа позволила команде набрать первые 3 очка и улучшить ситуацию в таблице. Так что дальше для сине-жёлтых ключевой задачей становится выиграть у Чехии и выйти из группы со второго места.