Голкипер сборной Украины Александр Сухов прокомментировал разгромную победу в матче второго тура группового этапа Евро-2026 против Литвы (4:1), в котором он снова вышел на поле после травмы.

Важно было выйти и добиться победы, потому что, можно сказать, после первого поражения у нас каждая игра идет на выбывание, хотя мы все еще играем в группе. С Литвой это была 1/16 финала, которую мы прошли довольно уверенно. Далее - 1/8 с Чехией.

Я не скажу, что на меня сильно давит ответственность. Она есть, но если я вижу момент, в котором я могу разыграть большинство для полевых игроков, то я стараюсь это делать.

Я не ставлю перед собой задачу забить - я ставлю задачу выиграть следующую игру. Если все же получится отметиться голом, будет, конечно, приятно, но это не является моей особенной целью, - сказал Сухов в интервью ua.tribuna.com.