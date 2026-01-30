Игрок сборной Украины выделил негативную тенденцию для команды на крупных турнирах
Однако это пока не мешало достигать положительных результатов
около 1 часа назад
Даниил Абакшин. Фото: АФУ
Игрок сборной Украины Даниил Абакшин подвел итог победы над Чехией со счетом 5:3 в третьем туре группового этапа Евро. По словам футзалиста, для сине-желтых уже стало определенной тенденцией неидеально проводить стартовый матч. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.
Мы хотели победить, чтобы выйти в четвертьфинал и порадовать наших болельщиков, и нам это удалось.
У нас уже как традиция: первый матч не всегда проходит удачно. Но мы собрались вместе и показали, на что способны как команда.
В четвертьфинале Украина сыграет против Франции — матч запланирован на 31 января.