Игрок сборной Украины Даниил Абакшин подвел итог победы над Чехией со счетом 5:3 в третьем туре группового этапа Евро. По словам футзалиста, для сине-желтых уже стало определенной тенденцией неидеально проводить стартовый матч. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Мы хотели победить, чтобы выйти в четвертьфинал и порадовать наших болельщиков, и нам это удалось.

У нас уже как традиция: первый матч не всегда проходит удачно. Но мы собрались вместе и показали, на что способны как команда.