Сергей Разумовский

Сборная Украины по футзалу одержала победу над командой Чехии в третьем туре группового этапа Евро-2026. Матч вышел результативным и напряженным, а итоговый счет 5:3 в пользу украинцев стал решающим в борьбе за место в плей-офф. Эти три очка позволили команде выполнить главную задачу на стартовой стадии турнира и уверенно закрепить свои позиции в группе.

По итогам трех туров Украина финишировала второй в группе B и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии соперником украинцев станет сборная Франции. Выход в 1/4 финала продолжил стабильную серию выступлений на континентальном первенстве: Украина уже в седьмой раз подряд преодолевает групповой этап и проходит дальше. В последний раз команда не смогла выйти из группы еще в 2007 году, когда проиграла все три матча стартовой стадии.

Четвертьфинальный матч Украина – Франция запланирован на 31 января. Именно в этой игре украинская сборная попробует сделать следующий шаг на турнире и побороться за место в полуфинале Евро-2026.

А уже там команда Александра Косенко может встретиться с грозной Португалией.