Сергей Разумовский

В столичном Дворце спорта состоялся финальный матч Кубка Украины сезона-2025/2026, в котором встретились ровенский Кардинал-Авангард и киевский ХИТ. Напряженный поединок завершился победой столичной команды со счетом 2:1 после дополнительного времени.

ХИТ активно начал финал и уже на 6-й минуте вышел вперед благодаря голу Чернявского. Однако во втором тайме Кардинал-Авангард сумел восстановить равновесие — на 33-й минуте отличился Малиновский. Основное время матча завершилось вничью 1:1, так что судьба трофея решалась в экстра-тайме.

В дополнительное время решающий мяч забил Педяш, который на 42-й минуте принес ХИТу победу и исторический трофей. Для киевского клуба этот успех стал первым в истории в Кубке Украины.

Особенно примечательно, что ХИТ добился трофея лишь с восьмой попытки. До этого киевляне шесть раз выходили в финал, но каждый раз оставались без победы. Теперь же столичная команда смогла наконец-то сломать неудачную традицию и вписать свое имя в число обладателей Кубка Украины.

Финал Betking Кубка Украины-2025/2026

Кардинал-Авангард (Ровно) – ХИТ (Киев) 1:2 (д. в.)

Голы: Малиновский, 33 – Чернявский, 6, Педяш, 42