Сергей Разумовский

Президент УАФ Андрей Шевченко публично обратился к сборной Украины по футзалу накануне её старта на чемпионате Европы 2026 года, выразив поддержку команде и пожелав успеха на континентальном первенстве. Об этом проинформировала пресс-служба Ассоциации футзала Украины, подчеркнув важность моральной поддержки для игроков перед началом турнира.

Свой первый матч на Евро-2026 команда Александра Косенко провела 22 января. Украинцы уверенно начали встречу и вели в счете по ходу поединка, однако удержать преимущество не смогли (1:2). Соперником сине-желтых стала сборная Армении, для которой этот матч стал дебютным на чемпионатах Европы, что сделало итоговый результат ещё более неожиданным.

Поражение от новичка турнира существенно усложнило положение украинской команды на старте соревнований. После первого тура группового этапа сборная Украины оказалась на последнем месте в группе B, что заставляет команду максимально мобилизоваться перед следующими матчами и бороться за выход в плей-офф в значительно более сложных условиях.

Напомним, игрок сборной Армении российского происхождения после тяжело добытой победы назвал украинцев «лохами». Это попало в эфир.