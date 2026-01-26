Игрок сборной Украины Игорь Чернявский подвел итоги в эфире MEGOGO разгромной победы в матче второго тура группового этапа Евро-2026 против Литвы (4:1).

Мы вышли настроенными с самого начала. Договорились играть с первой до последней минуты. Считаю, мы заслужили эту победу.

Хочу поблагодарить литовских болельщиков, которые поддерживают Украину. Мы это видели и по матчам Жальгириса. Прекрасная атмосфера, мне понравилась.