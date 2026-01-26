Переломный матч на Евро? Игрок сборной Украины раскрыл, о чем договаривалась команда перед разгромом Литвы
Футболист также неожиданно поблагодарил болельщиков соперника
около 3 часов назад
Игорь Чернявский. Фото: АФУ
Игрок сборной Украины Игорь Чернявский подвел итоги в эфире MEGOGO разгромной победы в матче второго тура группового этапа Евро-2026 против Литвы (4:1).
Мы вышли настроенными с самого начала. Договорились играть с первой до последней минуты. Считаю, мы заслужили эту победу.
Хочу поблагодарить литовских болельщиков, которые поддерживают Украину. Мы это видели и по матчам Жальгириса. Прекрасная атмосфера, мне понравилась.
Напомним, сборная Украины уже точно не выиграет группу на Евро-2026. За путёвку в плей-офф сине-жёлтые сыграют против Чехии 28 января.