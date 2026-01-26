Талант сборной Украины Илья Приходько получил минуты в матче второго тура группового этапа Евро-2026 против Литвы (4:1). Футзалист высказался по поводу звания самого молодого игрока в истории чемпионатов Европы в возрасте 18 лет и 72 дней.

Уверенность приходит благодаря ежедневной работе. Когда выходишь на площадку в футболке сборной, то просто хочешь отдать максимум и не думаешь о возрасте - думаешь только об игре и результате.

Называют Ямалом? Да нет. Для меня главное - оставаться собой, прогрессировать каждый день и помогать команде. Сравнения - это приятно, но я хочу писать собственную историю в футзале.

Болельщикам стоит ждать самоотдачи, желания и борьбы в каждом матче. Я хочу приносить пользу команде - то ли голом, то ли ассистом, либо просто работой без мяча. Мы чувствуем поддержку болельщиков и будем делать все, чтобы их порадовать, – заявил Приходько ua.tribuna.com.