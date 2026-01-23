Игрок сборной Украины Владислав Первеев высказался по поводу сенсационного поражения в матче стартового тура группового этапа Евро-2026 против Армении (1:2).

В целом, они сыграли так, как мы и ожидали. Мы их детально анализировали на теории, смотрели их последние матчи, обращали внимание на сильные стороны, поэтому понимали, чего от них ждать.

Первый тайм вышел немного «скомканным», но я считаю, что это из-за ответственности, из-за того факта, что это первый матч на Евро. Где-то во втором тайме начали быть активнее в завершающей фазе, что и привело к голу. В конце удача была больше на стороне Армении, они использовали свои моменты, из-за чего и удалось выиграть.

Очень рад забивать за сборную на таком уровне. К сожалению, этот гол не помог победить сегодня, но я верю в наши победы и хочу, чтобы люди также в нас верили и продолжали нас поддерживать.

Личные цели? На первом плане именно командный результат, а что-то индивидуальное – это все второстепенно. Если будет результат, то и личные «плюшки» тоже придут, – заявил Первеев в интервью Tribuna.com.