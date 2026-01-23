Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал в эфире MEGOGO сенсационное поражение в матче стартового тура группового этапа Евро-2026 против Армении (1:2).

Довольно равная и закрытая игра была, без моментов почти. Настоящее начало. Соперник забил на гол больше и победил. Нужно забывать игру и готовиться к новым матчам. В первом тайме было волнение, мало движения и моментов.

Во втором тайме начали быстрее работать, но, к сожалению, проиграли. Не хотелось начинать с поражения. На прошлых турнирах нам удавалось улучшить ситуацию – будем надеяться, что так будет и сейчас.