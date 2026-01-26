Сергей Разумовский

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко подвел итоги матча второго тура финальной части Евро-2026, в котором его команда обыграла Литву со счетом 4:1. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ. Косенко отметил качество игры своих подопечных на протяжении всей встречи, подчеркнув, что Украина действовала собрано от старта и до финального свистка.

Мы понимали, что победа должна была быть обязательно. Наша команда хорошо играла от начала до конца. Александр Косенко

Отдельно тренер акцентировал на значении первого гола и надежности в обороне. По словам Косенко, было принципиально забить первыми и не позволить сопернику быстро почувствовать уверенность.

Было очень важно забить первыми и не пропустить, но все голы были важны для нас, поскольку мы знали, что Литва может наказать нас за ошибки. Александр Косенко

Напомним, игрок сборной Украины стал рекордсменом чемпионатов Европы.