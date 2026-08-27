Денис Седашов

Украинский гимнаст Назар Чепурный раскритиковал Украинскую федерацию гимнастики и Министерство молодежи и спорта из-за отсутствия финансовой поддержки во время подготовки к чемпионату Европы.

Об этом чемпион Европы сообщил на своей странице в Instagram.

По словам спортсмена, он неоднократно обращался к профильным организациям по поводу материальной помощи, однако был вынужден покрывать расходы самостоятельно или при поддержке иностранных партнеров.

Все это время я неоднократно обращался в Министерство молодежи и спорта Украины и Украинскую федерацию гимнастики с просьбой о материальной поддержке тренировочного сбора. В ответ я получал «завтра». В конце концов я смирился с тем, что первую половину подготовки придется полностью оплачивать самостоятельно: жилье, питание, топливо и все прочие расходы. Назар Чепурный

Чепурный также отметил, что проведение учебно-тренировочного сбора ему профинансировала Немецкая федерация гимнастики.

За этот результат я хочу поблагодарить исключительно своего тренера Геннадия Людвиговича Сартинского, Немецкую федерацию гимнастики, Роландоса, своих близких и родных, которые были рядом и поддерживали меня. Но никак не Украинскую федерацию гимнастики и не Министерство молодежи и спорта. Нет ничего более ничтожного, чем не сделать ничего для этого результата, а после него кричать о победе громче всех. Очень жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы — это, оказывается, слишком много. Но в то же время члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства. Не удивляйтесь. Назар Чепурный

Чепурный — чемпион Европы в опорном прыжке.