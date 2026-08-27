Світолина и Монфис завершили выступления в миксте US Open 2026 после напряженного полуфинала.
Украинско-французский тандем остановился в шаге от финала
Украинская теннисистка Элина Свитолина и её муж Гаэль Монфис (Франция) завершили борьбу в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В полуфинальном поединке украино-французский тандем на супер тай-брейке уступил швейцарско-итальянской паре Белинда Бенчич / Флавио Коболли. Встреча длилась 1 час и 17 минут.
US Open 2026. Микст. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) — 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]
Своё выступление в Нью-Йорке Свитолина и Монфис продолжат в одиночном разряде, где матчи начнутся 30 августа.
«Счастливая жена — счастливая жизнь»: Монфис прокомментировал выступление в парном разряде со Свитолиной.