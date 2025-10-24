Украинский гимнаст Владислав Грико прокомментировал свое выступление в мужском многоборье на чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике в Джакарте.

«Завершился чемпионат мира – и одновременно это были заключительные соревнования этого года. Этот сезон был очень насыщенным: много этапов Кубка мира, финал на чемпионате Европы в многоборье и статус первого запасного на перекладине.

На чемпионате мира я выступил впервые за четыре года – предыдущий был еще в 2021-м. На этот раз мне удалось выйти в финал многоборья и занять 22 место. Считаю, что это достойный результат после двух операций на колене.

Благодарю наших защитников и защитниц — именно благодаря вам я имею возможность выступать и представлять Украину на международной арене. Большая благодарность моему тренеру за подготовку, а также всем, кто поддерживает меня на этом пути – ваша вера добавляет сил и мотивации».