Украина выступила в первом финале чемпионата мира-2025
Грико в многоборье стал 22-м
31 минуту назад
Фото: Instagra
Украина была представлена в первом финале чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике.
Владислав Грико впервые в карьере смог попасть в финал ЧМ. Украинец в квалификации в многоборье занял 21 место, а в финале с результатом 74.631 стал 22-м. Золото в третий раз подряд завоевал японец Дайки Хасимото, который получил 85.131 баллов.
Чемпионат мира-2025. Многоборье
1. Дайки Хасимото (Япония) – 85.131
2. Чжан Бохен (Китай) – 84.333
3. Ной Зейферт (Швейцария) – 82.831
…
22. Владислав Грико (Украина) – 74.631
Напомним, что Назар Чепурный попал в финал ЧМ-2025 в опорном прыжке.