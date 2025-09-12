Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева призвала не допускать на международные соревнования нейтральных гимнастов с российским паспортом.

«Я решительно выступаю против допуска российских и белорусских гимнастов к соревнованиям под так называемым «нейтральным» статусом AIN. Спорт не может быть нейтральным во время войны: каждая победа превращается в инструмент пропаганды, а их участие подрывает сами ценности, которые спорт призван отстаивать.

В Украине война уже унесла жизни по крайней мере 648 детей, сотен спортсменов и тренеров, разрушила более 700 спортивных объектов. Украинские дети живут под ракетами и дронами, тогда как российские и белорусские дети тренируются и соревнуются. Это несправедливость, которую мир не имеет права игнорировать.

Пока продолжается агрессия, эти спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях. Я призываю FIG и мировое спортивное сообщество провести четкую моральную черту: защита спорта начинается с защиты человеческой жизни».