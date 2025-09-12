Подкопаєва призвала FIG не допускать к турнирам нейтральных атлетов с русским паспортом
Титулованная гимнастка в очередной раз обратилась к всемирной организации
30 минут назад
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева призвала не допускать на международные соревнования нейтральных гимнастов с российским паспортом.
«Я решительно выступаю против допуска российских и белорусских гимнастов к соревнованиям под так называемым «нейтральным» статусом AIN. Спорт не может быть нейтральным во время войны: каждая победа превращается в инструмент пропаганды, а их участие подрывает сами ценности, которые спорт призван отстаивать.
В Украине война уже унесла жизни по крайней мере 648 детей, сотен спортсменов и тренеров, разрушила более 700 спортивных объектов. Украинские дети живут под ракетами и дронами, тогда как российские и белорусские дети тренируются и соревнуются. Это несправедливость, которую мир не имеет права игнорировать.
Пока продолжается агрессия, эти спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях. Я призываю FIG и мировое спортивное сообщество провести четкую моральную черту: защита спорта начинается с защиты человеческой жизни».
В августе этого года FIG предоставила нейтральный статус пяти гимнасткам из России и Беларуси.
Среди них Ангелина Мельникова, которая выступает за ЦСКА и баллотировалась на местных выборах в Воронеже в апреле 2025 года и выиграла праймериз как кандидат от провластной партии «Единая Россия».
Напомним, 14 нейтральных атлетов попали в заявку чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике.