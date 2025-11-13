Владимир Кириченко

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский ответил на вопросы Tribuna.com о призере Олимпиады-2024 Илье Ковтуне, который сменил украинское гражданство на хорватское.

Ребята ездят на Бундеслигу, на зарубежные соревнования. Илья Ковтун там также выступает на клубном уровне. Были уже какие-то пересечения, и как это вообще происходит?

«С Ковтуном не было пересечений. В Бундеслигу он ездит, а на чемпионаты ему еще нельзя ездить. А что дальше будет – не знаю. Посмотрим, как будем пересекаться».

Можно ли его ожидать уже в следующем году на чемпионате Европы, или через год?

«Нет, в следующем году. Надо тренироваться, надо подготовиться. Знаете, мы планируем одно, а жизнь показывает совершенно другое. Посмотрим».

Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, Ковтун сменил гражданство на хорватское.

Титулованный гимнаст должен отсидеть карантин. Илья будет иметь право выступать за Хорватию на международных соревнованиях под эгидой FIG только через год, начиная с 10 июля 2026 года.