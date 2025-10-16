Расписание чемпионата мира 2025 по спортивной гимнастике: первыми начинают мужчины
19 октября состоится старт турнира в Джакарте
около 1 часа назад
Представляем расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 25 октября в индонезийской Джакарте.
Украину на турнире представят 10 спортсменов. Трансляция будет доступна на Eurovision Sport.
Расписание соревнований:
19 октября
6.00 – 18.00 Квалификация, мужчины (группы 1-6)
20 октября
6.00 – 9.30 Квалификация, мужчины (группы 7-8)
13.00 – 17.15 Квалификация, женщины (группы 1-3)
21 октября
6.00 – 15.45 Квалификация, женщины (группы 4-10)
22 октября
14.30 – 17.00 Многоборье, финал, мужчины
23 октября
14.30 – 17.00 Многоборье, финал, женщины
24 октября
10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, мужчины
10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, женщины
25 октября
10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, мужчины
10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, женщины
Состав сборной Украины на чемпионат мира-2025 по спортивной гимнастике.