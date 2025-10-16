Владимир Кириченко

Представляем расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 25 октября в индонезийской Джакарте.

Украину на турнире представят 10 спортсменов. Трансляция будет доступна на Eurovision Sport.

Расписание соревнований:

19 октября

6.00 – 18.00 Квалификация, мужчины (группы 1-6)

20 октября

6.00 – 9.30 Квалификация, мужчины (группы 7-8)

13.00 – 17.15 Квалификация, женщины (группы 1-3)

21 октября

6.00 – 15.45 Квалификация, женщины (группы 4-10)

22 октября

14.30 – 17.00 Многоборье, финал, мужчины

23 октября

14.30 – 17.00 Многоборье, финал, женщины

24 октября

10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, мужчины

10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, женщины

25 октября

10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, мужчины

10.00 – 14.00 Финалы в отдельных видах, женщины

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2025 по спортивной гимнастике.