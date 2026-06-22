Украинская федерация гимнастики обратилась с открытым письмом к Генеральной Ассамблее Европейской гимнастики (European Gymnastics) накануне её заседания 29 июня.

«Украинская федерация гимнастики призывает национальные федерации встать на защиту мира, безопасности спортсменов и базовых человеческих ценностей.

Украинская федерация гимнастики (УФГ) обратилась с открытым письмом к Генеральной Ассамблее Европейской гимнастики накануне ее заседания 29 июня, призывая 50 национальных федераций-членов твердо встать на защиту мира, безопасности спортсменов и базовых человеческих ценностей.

29 июня на Генассамблее European Gymnastics национальные федерации будут голосовать за или против решения возвратить россиян и белорусов к международным турнирам.

Друзья, давайте максимально распространим этот пост, чтобы мир еще раз услышал, что РФ и РБ не место на соревнованиях!».