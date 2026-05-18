Мировая гимнастика отменила все санкции в отношении россиян и белорусов
Террористам разрешено соревноваться под национальной символикой на международных стартах
около 3 часов назад
Исполнительный комитет World Gymnastics (Всемирная федерация гимнастики) принял решение немедленно отменить все ограничения, применявшиеся к российским и белорусским спортсменам с февраля 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Специальные правила FIG относительно участия спортсменов и персонала AIN (с нейтральным статусом) прекратили своё действие.
Это решение означает, что российским и белорусским гимнастам разрешено соревноваться под национальной символикой, флагом и гимном на всех международных стартах под эгидой организации.
Решение было принято на заседании Исполкома в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 16-17 мая 2026 года.
World Gymnastics (бывшая FIG) является руководящим органом, регулирующим соревнования по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, гимнастической аэробике и акробатике, прыжкам на батуте, паркуру и т. д.
