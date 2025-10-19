Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность решением правительства Индонезии не выдавать членам сборной Израиля по спортивной гимнастике визы для участия в чемпионате мира-2025. Об этом говорится в официальном заявлении МОК.

«МОК с большим беспокойством узнал, что правительство Индонезии отказало израильской сборной по спортивной гимнастике, включая спортсменов и официальных лиц, в выдаче виз для участия в будущем 53-м чемпионате мира по спортивной гимнастике FIG. Чемпионат должен начаться 19 октября 2025 года и пройдет в Джакарте.

Принципиальная позиция МОК предельно ясна: все спортсмены, команды и спортивные должностные лица, которые имеют на это право, должны иметь возможность участвовать в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны в соответствии с Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и автономии Олимпийского движения».