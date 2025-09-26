Президентка МОК Ковентри: «Италия подарит миру великолепное шоу на Олимпиаде-2026»
Лидер МОК восхитилась новым поселением в Порта Романа
около 18 часов назад
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри посетила север Италии, чтобы оценить подготовку к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Слова приводит insidethegames.
Организаторы, по её словам, делают особый акцент на устойчивом развитии, использовании существующей инфраструктуры и демонстрации культурного и природного богатства страны.
Италия славится своими пейзажами, семейной атмосферой и страстью к спорту. Они готовы устроить настоящее шоу. И это будет прекрасное шоу.
Особое впечатление на неё произвело почти завершенное Олимпийское поселение в районе Порта Романа в Милане. Во время Игр там будут проживать спортсмены, а после завершения соревнований комплекс преобразуют в доступный студенческий кампус.
Прекрасные комнаты, современный тренажерный зал, просторная столовая – всё это сочетает в себе историю, культуру и страсть, которыми славится Италия. Мы находимся в этом замечательном месте, и оно даже пробуждает во мне желание снова стать спортсменкой-лыжницей.
