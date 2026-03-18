Владимир Кириченко

Вице-президентка Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова для Футбол24 прокомментировала тот факт, что у Ильи Ковтуна и Радомира Стельмаха, которые сменили украинское гражданство, была общая тренерка Ирина Надюк.

Стелла Георгиевна, у Стельмаха и Ковтуна была одна тренерка, Ирина Надюк. Оба гимнаста сменили гражданство. Совпадение?

«Да. Потому что в 2022-м Надюк с Сартинским тренировала команду в Хорватии, а Стельмах осел в Германии. Мы хотели перевезти и Стельмаха в Хорватию, но Надюк не захотела. Было странно, ведь он её ученик. С тех пор они как тренер и гимнаст не сотрудничают».

Вы говорили о, так сказать, разногласиях среди тренеров. Есть шанс, что будете работать сплоченной командой?

«В пятницу провела собрание с тренерами мужской и женской сборных. Есть один известный спортсмен, который живёт за счёт государства, что-то мутит. Но в целом мы объединены сейчас. Радует работа Игоря Радивилова. Последние шесть лет в женской гимнастике у нас не было высоких результатов.

Теперь работают все в команде. В прямом и переносном смысле. Ведь стоит задача, в первую очередь, восстановить авторитет в командных соревнованиях, потому что индивидуально мы ещё не тянем. Тем не менее, за год сделано много, девушки уже выходят в финалы в отдельных видах на этапах Кубка мира».

Напомним, Ковтун в январе 2025 года подал на спортивное гражданство Хорватии, а Стельмах в марте 2026 – на гражданство Германии.