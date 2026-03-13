Чемпион Европы по спортивной гимнастике Стельмах сменил спортивное гражданство
Теперь Радомир будет представлять Германию
Украинский гимнаст Радомир Стельмах сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Германии.
Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) на заседании в Лас-Вегасе 9–10 марта.
Дебютировать в составе немецкой команды Стельмах сможет не ранее марта 2027 года.
Радомир Стельмах является чемпионом Европы 2024 года в командном многоборье в составе сборной Украины. Его последним турниром за украинскую команду стали Олимпийские игры-2024.
Напомним, что ранее аналогичное решение принял бронзовый призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун, который с июля 2026 года получил право выступать за Хорватию.