Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова заявила, что наше государство недостаточно заботится о своих спортсменах.

«Мне больно это писать. Больно, когда вижу, как наши спортсмены – те, кто поднимал флаг Украины на мировых аренах, кто рисковал здоровьем, карьерой и даже жизнью – получают «олимпийскую стипендию» около 300 долларов. Триста.

Это – «благодарность» за медали и прославление Украины в мире, годы тренировок, травмы, операции, потерянное время и силы, которые уже не вернуть никогда.

А теперь сравним: в некоторых странах, даже враждебных к нам, олимпийцы получают больше – от 500 долларов в месяц. Почему же украинский чемпион, который прославлял или прославляет страну, ценится дешевле?

Как так получилось, что некоторые министры получают сотни тысяч гривен, а олимпийский чемпион – несколько тысяч? Почему те, кто когда-то заставлял миллионы людей плакать от гордости, теперь едва сводят концы с концами?

И самое страшное – есть немало случаев, когда после завершения спортивной карьеры, а иногда и из-за её трагического окончания, олимпийские чемпионы просто гибнут в нищете и им не хватает даже на лекарства. Так не должно быть. Не в стране, которая называет себя сильной и свободной.

Уважаемый господин Президент, обращаюсь к Вам не как критик, а как человек, посвятивший спорту всю свою жизнь. Пожалуйста, пересмотрите отношение государства к профессиональным спортсменам. Пересмотрите систему финансирования и поддержки тех, кто сделал и делает имя Украины известным в мире.

Потому что у нас есть чемпионы, которыми стоит гордиться – а не забывать».