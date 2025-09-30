Денис Седашов

Украина выступила против включения граждан россии и беларуси в руководящие органы Европейской федерации гимнастики. Речь идет о марате филиппове (россия) и андрее федорове (беларусь), которые подались на выборы во время ассамблеи в ноябре 2025 года.

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта направили официальные письма членам Европейской федерации гимнастики с просьбой не поддерживать кандидатов от государств-агрессоров.

Украинская сторона подчеркивает, что россия и беларусь используют спорт для пропаганды и легитимизации войны, что противоречит моральным и этическим принципам олимпийского движения.

