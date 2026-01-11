Денис Седашов

Главный тренер мужской сборной Украины по гандболу Вадим Бражник подвел итоги выступления команды на товарищеском турнире Yellow Cup и рассказал о подготовке к чемпионату Европы. Его слова приводит Суспільне Спорт.

Мы сыграли три игры, у нас был не очень легкий сбор. Поэтому сейчас — восстановление и еще раз восстановление. Завтра восстановительные процедуры; затем мы немного потренируемся, перелет, снова тренировка. И там уже вступаем в финальный этап [чемпионата Европы] — как я говорю, в праздник. Вадим Бражник

Он добавил, что для игроков участие в Евро — это особенный опыт:

Мы едем на праздник. Я считаю, что играть на чемпионате Европы, когда рядом с тобой такие гранды, как Франция или Дания, — это очень здорово. Особенно для молодых игроков, тех, кто видит этих игроков только по телевизору. А видеть их на площадке, рядом с собой — это уже праздник для всей Украины и всей команды. Вадим Бражник

