Олег Шумейко

17 января Галичанка в рамках 15 тура чемпионата Польши по гандболу встретится с Кошалином. Команды являются соседями в турнирной таблице, имея в активе по 6 побед и 8 поражений. Львовчанки идут шестыми в зоне плей-офф, польки - седьмые.

Трансляция встречи состоится на Youtube канале XSPORT. Начало - в 17:00 по киевскому времени:

Напомним, что сегодня сборная Украины сыграет на Евро-2026 с действующими чемпионами Европы Францией.