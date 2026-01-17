Чемпионат Польши. Кошалин – Галичанка. Видеотрансляция на XSPORT
Львовчанки сыграют с середняком польской Суперлиги
около 2 часов назад
Фото: Галичанка
17 января Галичанка в рамках 15 тура чемпионата Польши по гандболу встретится с Кошалином. Команды являются соседями в турнирной таблице, имея в активе по 6 побед и 8 поражений. Львовчанки идут шестыми в зоне плей-офф, польки - седьмые.
Трансляция встречи состоится на Youtube канале XSPORT. Начало - в 17:00 по киевскому времени:
Напомним, что сегодня сборная Украины сыграет на Евро-2026 с действующими чемпионами Европы Францией.
