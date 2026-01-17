Владимир Кириченко

17 января сборная Украины проведет второй матч в рамках предварительного раунда чемпионата Европы-2026 по гандболу.

Противниками «сине-желтых» станет один из фаворитов турнира – команда Франции.

Матч Украина – Франция будет транслироваться на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что также в группе С вместе с Украиной играют сборные Норвегии и Чехии.

Напомним, что в первом матче на континентальном первенстве команда Вадима Бражника проиграла Норвегии (22:39).