Галичанка одержала первую победу в чемпионате Польши
Львовчанки обыграли Старт во втором туре польской Суперлиги
Галичанка во втором туре польской Суперлиги обыграла Старт из Эльблонга 26:21.
Польская Суперлига. 2-й тур
Галичанка – Старт 26:21
Галичанка: Светлана Гавриш – 7 голов, Диана Дмитришин, Екатерина Козак – 4 гола, Анастасия Ткач, Карина Колодюк – 3 гола, Марьяна Маркевич – 2 гола, Ирина Прокопяк, Ванесса Лакатош, Олеся Дьяченко – 1 гол. Мария Поляк – 21 сейв.
Напомним, что накануне Галичанка уступила Пётрковии.
