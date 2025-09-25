Галичанка одержала вторую победу в польской Суперлиге
Украинки уверенно обыграли Рух
1 день назад
Фото: Галичанка
Галычанка в четвертом туре польской Суперлиги обыграла Рух из Хожува.
Лучшей бомбардиркой встречи в составе украинок стала Светлана Гавриш, которая забросила 7 мячей. Следующий матч Галычанка проведет в рамках 1/32 Кубка ЕГФ с Бети-Онаком.
Польская Суперлига. 4-й тур
Галычанка – Рух 31:23
Галычанка: Поляк, Гавриш (7), Дмитришин, Козак – 5, Прокопяк, Дяченко (4), Маркевич (3), Колодюк, Лакатош, Прокопец – 1
Накануне Галычанка уступила Гнезно.
