Чемпионка Украины Галычанка проиграла в первом матче 1/32 финала Европейского кубка по гандболу испанской Репласе Бети-Онак.
Самой результативной в составе львовской команды стала Диана Дмитришин – 8 голов.
EHF European Cup. 2-й раунд. Первый матч
Бети-Онак (Испания) – Галычанка (Украина) – 26:25 (14:13)
Следующая встреча команд состоится 4 октября. Победитель двухматчевого противостояния пройдет в третий раунд евротурнира.
