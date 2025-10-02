Галичанка разгромно проиграла гегемону чемпионата Польши
Львовчанки уступили Заглембе в пятом туре Суперлиги
Фото: Галичанка
Галычанка в рамках пятого тура Суперлиги потерпела разгромное поражение от чемпионок Польши Заглембе 19:31.
Польская Суперлига. 5-й тур
Галычанка – Заглембе 19:31
Галычанка: Мария Поляк. Светлана Гавриш – 4 гола, Диана Дмитришин, Марьяна Маркевич, Ванесса Лакатош – по 3, Алиса Петрив, Анастасия Ткач, Ангелина Прокопец, Анна Чаповская, Карина Колодюк, Олеся Дьяченко – по 1.
Напомним, что накануне Галычанка минимально уступила в первом матче второго раунда Кубка ЕГФ. Ответный матч с испанским Бети-Онаком состоится 4 октября.
