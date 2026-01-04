Главный тренер сборной Украины по гандболу Вадим Бражник высказался пресс-службе ФГУ о подготовке команды к Евро-2026:

На сегодняшний день все хорошо. Да, всегда есть микро-травмы, но все готовы работать на сто процентов. Игроки перед сборами получили индивидуальный план и, надеюсь, что они его выполнили. Потому что у нас нет времени на физическую подготовку, мы начинаем максимально готовить уже тактико-технические моменты.

Очень важна сейчас психологическая подготовка на чемпионат Европы, важен коллектив, чтобы мы все понимали друг друга с полуслова, времени на ошибки нет. Задачи на сборы — тренировки, будет много видео, будет моральная подготовка, общение. Сейчас все хорошо, готовимся.

У нас еще есть 2-3 классных игрока, которые могли бы усилить состав, но они не играют за сборную по разным причинам — кто не хочет, кто не может. Какие это именно причины — лучше спросить у них лично.

Нужно сравнивать наш уровень с классом команд, против которых мы играем. Команды, против которых мы играем на Евро, имеют почти весь состав из Лиги чемпионов и у всех игроков высокий уровень. У нас есть классные игроки. У нас есть игроки, которые растут, которые стремятся играть в Лиге чемпионов. Мы постепенно идем к этому. Два года назад у нас такого не было, сейчас — уже лучше, игроки становятся сильнее, они растут. Сейчас у них хороший возраст для гандбола.