Главный тренер мужской сборной Украины по гандболу Вадим Бражник оценил подготовку команды к чемпионату Европы-2026, отметив сильные и слабые стороны сборной. Слова приводит Суспільне Спорт.

С учетом отбора на Евро и на [игры] на Кубке Карпат в Румынии — у нас остается проблема — это защита. Наши оборонительные редуты не такие, как хотелось бы. Будем больше работать над этим. В нападении у нас гораздо больше получалось: есть игроки, которые могут забросить хорошие мячи, понимают друг друга, много лет играли вместе, выступают в хороших клубах и знают, что такое гандбол.

В защите есть проблемы, поэтому будем исходить из этого и больше работать над ним. Сейчас такой современный гандбол — все умеют играть в нападении, а если ты хорошо играешь в защите, тебе помогает вратарь — у тебя есть больше шансов на победу.