Польская Суперлига. Галычанка – Заглембе. Видеотрансляция на XSPORT
Украинки встретятся с лидерами польского первенства
около 4 часов назад
Фото: Галичанка
1 октября Галичанка встретится с лидером чемпионата Польши Заглембье в пятом туре Суперлиги.
Матч Галичанка – Заглембье смотрите на Youtube канале XSPORT. Начало – в 19:00 по киевскому времени:
Напомним, что накануне Галичанка минимально уступила в первом матче второго раунда Кубка ЕГФ. В Польше же львовянки в 4 туре уверенно переиграли Рух.
