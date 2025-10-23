Польская Суперлига. Люблин – Галычанка. Видеотрансляция на XSPORT
Смотрите матч 24 октября в 19:00
около 1 часа назад
Фото: Галичанка
24 октября Галичанка сыграет матч седьмого тура чемпионата Польши с Люблином.
Встречу Люблин – Галичанка в польской Суперлиге смотрите на Youtube канале XSPORT. Начало – в 19:00 по киевскому времени:
На данный момент Галичанка занимает седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Польши с двумя победами и шестью очками, в то время как Люблин идет вторым с четырьмя победами и двенадцатью зачетными пунктами.
Поделиться