Галичанка выбыла из Кубка вызова после поражения от Бети-Онеку
Наиболее результативной в составе львовянок стала Светлана Гавриш
14 минут назад
Фото: Галичанка
Львовская Галичанка завершила выступления в женском Кубке вызова по гандболу, уступив испанскому клубу Бети-Онак в матче-ответе 1/32 финала
Самой результативной в составе львовянок стала Светлана Гавриш, на её счету 10 голов.
EHF European Cup. 2-й раунд. Матч-ответ
Галичанка (Украина) — БЕТИ-ОНАК (Испания) 24:26
Первый матч: 26:25 – победа команды из Испании
В прошлом сезоне Галичанка дошла до 1/8 финала турнира.
