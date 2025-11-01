Сборная Украины не удержала преимущество и уступила Словакии на Кубке Карпат.
Наиболее результативным игроком в составе сине-желтых стал Дмитрий Артеменко
около 1 часа назад
Фото: ФГУ
Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Словакии во втором матче Кубка Карпат, который проходит в румынском Бая-Маре.
Несмотря на преимущество в три мяча (25:22) в середине второго тайма, украинцы не смогли удержать лидерство.
Самым результативным в составе сине-желтых стал левый крайний Дмитрий Артеменко, который отличился шестью голами.
Кубок Карпат-2025. Румыния
Украина – Словакия 31:32 (18:16)
В заключительный день турнира, 2 ноября, сборная Украины встретится с Грузией.
Кубок Карпат является этапом подготовки к чемпионату Европы-2026, который пройдет с 15 января по 1 февраля.
Напомним, что накануне сине-желтые проиграли Румынии – 30:33.