Сборная Украины одержала победу над Бахрейном на Yellow Cup-2026
Наиболее результативным в составе украинской команды стал Дмитрий Артеменко
1 день назад
Фото: ФГУ
Мужская сборная Украины по гандболу завершила выступления на товарищеском турнире Yellow Cup-2026 победой, обыграв национальную команду Бахрейна.
Наиболее результативным в составе украинской команды стал Дмитрий Артёменко, реализовавший восемь бросков.
Yellow Cup-2026. Товарищеский матч
Бахрейн — Украина 31:33 (17:18)
Следующим испытанием для сборной Украины станет старт на чемпионате Европы-2026. 15 января украинцы встретятся со сборной Норвегии.