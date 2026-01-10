Світолина пробилась в финал первого турнира в 2026 году
Украинка в двух сетах обыграла третью сеянную Йович
1 день назад
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 13) в полуфинале турнира серии WTA250 в новозеландском Окленде обыграла третью сеяную Иву Йович (WTA, 35) 7:6 (5), 6:2.
За полтора часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из восьми и трижды ошиблась при подаче. Американка сделала 3 брейка и две «двойные». Это была первая личная встреча теннисисток.
В финале соревнований украинка встретится с китаянкой Ван Синьюй (WTA, 57).
Напомним, что Марта Костюк достигла финала турнира в австралийском Брисбене.
